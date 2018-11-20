2018-11-20T23:35:36+03:00
Спорт

Сочинская теннисистка Веснина впервые стала мамой

У спортсменки родилась дочка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Елена Веснина.Елена Веснина.
Изменить размер текста:

32-летняя теннисистка Елена Веснина впервые стала мамой. На свет появилась девочка. О чем спортсменка поспешила рассказать поклонникам.

В своем Instagram Елена поделилась трогательным снимком вместе с новорожденной малышкой. На фото теннисистка держит свою кроху, лица ребенка не видно, однако в кадр попали носик и рука девочки.

vesnushka86vesnushka86
When You took your first breathe It took Ours away Самый счастливый день в нашей жизни Доча,мы так тебя ждали...
15368 отметок «Нравится»724 комментариевInstagram

- Самый счастливый день в нашей жизни, - написала Веснина в своем Instagram. - Доча, мы так тебя ждали.

О том, какое имя получит малышка, спортсменка пока не говорит.

К слову, Елена вместе со своим супругом Павлом Табунцовым отмечают двойной праздник. 20 ноября у них еще и третья годовщина свадьбы.

Елена Веснина вместе с супругом Павлом Табунцовым.

Елена Веснина вместе с супругом Павлом Табунцовым.

Напомним, ранее «Комсомолка» общалась с мамой спортсменки, которая рассказала, что Елена после рождения малыша заканчивать карьеру не планирует.

Еще больше материалов по теме: «Кубанский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24