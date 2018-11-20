Сочинская теннисистка Веснина впервые стала мамой
32-летняя теннисистка Елена Веснина впервые стала мамой. На свет появилась девочка. О чем спортсменка поспешила рассказать поклонникам.
В своем Instagram Елена поделилась трогательным снимком вместе с новорожденной малышкой. На фото теннисистка держит свою кроху, лица ребенка не видно, однако в кадр попали носик и рука девочки.
- Самый счастливый день в нашей жизни, - написала Веснина в своем Instagram. - Доча, мы так тебя ждали.
О том, какое имя получит малышка, спортсменка пока не говорит.
К слову, Елена вместе со своим супругом Павлом Табунцовым отмечают двойной праздник. 20 ноября у них еще и третья годовщина свадьбы.
Елена Веснина вместе с супругом Павлом Табунцовым.
Напомним, ранее «Комсомолка» общалась с мамой спортсменки, которая рассказала, что Елена после рождения малыша заканчивать карьеру не планирует.
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