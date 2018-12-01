Следователи установили личность мужчины, стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре

1 Дек. 23:21 2018-12-01T23:21:04+03:00

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Стала известна личность мужчины, который открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.

- Им оказался 36-летний житель Краснодара, в краевом центре он живет больше года, - сообщают в СУ СК по региону.

Также стало известно, что преступник заранее спланировал свое нападение. Правда, что стало мотивом, правоохранители продолжают выяснять.

Стрелявшего в сотрудников Росгвардии уничтожили Фото: СК России.

Сейчас пострадавшие сотрудники Росгвардии находятся в больнице, их уже прооперировали. Один из них - 21-летний младший сержант - сейчас в тяжелом состоянии.

Напомним, перестрелка произошла вечером 29 ноября в Краснодаре. На улице Гагарина, 75 в мужчина зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Продавец успела нажать тревожную кнопку, на вызов приехали двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Пока они выходили из машины, налетчик начал в них стрелять.

Сотрудники Росгвардии были ранены, однако успели открыть ответный огонь - нападавший скончался на месте.