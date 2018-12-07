В Новороссийске чиновник упал с крыши и умер
6 декабря в Новороссийске умер чиновник. Он упал с крыши.
- 44-летний директор центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры города Андрей Малахов погиб при проверке хода ремонта детского центра. Он поднялся на крышу здания и сорвался вниз, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
- После выяснения обстоятельств смерти чиновника будет принято процессуальное решение, - об этом рассказал заместитель руководителя СО по Новороссийске Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи возобновили движение по разрушенному после ливня мосту. Надводная конструкция была временной. Ее возвели около двух недель назад после чрезвычайного происшествия.