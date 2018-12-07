2018-12-07T17:22:43+03:00
Происшествия

В Новороссийске чиновник упал с крыши и умер

По данному факту проводится проверка
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Новороссийске чиновник упал с крыши и умерВ Новороссийске чиновник упал с крыши и умер
Изменить размер текста:

6 декабря в Новороссийске умер чиновник. Он упал с крыши.

- 44-летний директор центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры города Андрей Малахов погиб при проверке хода ремонта детского центра. Он поднялся на крышу здания и сорвался вниз, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

- После выяснения обстоятельств смерти чиновника будет принято процессуальное решение, - об этом рассказал заместитель руководителя СО по Новороссийске Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи возобновили движение по разрушенному после ливня мосту. Надводная конструкция была временной. Ее возвели около двух недель назад после чрезвычайного происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»