7 Дек. 17:22 2018-12-07T17:22:43+03:00

В Новороссийске чиновник упал с крыши и умер

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6 декабря в Новороссийске умер чиновник. Он упал с крыши.

- 44-летний директор центра материально-технического обеспечения, председатель профсоюзной организации работников культуры города Андрей Малахов погиб при проверке хода ремонта детского центра. Он поднялся на крышу здания и сорвался вниз, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

- После выяснения обстоятельств смерти чиновника будет принято процессуальное решение, - об этом рассказал заместитель руководителя СО по Новороссийске Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи возобновили движение по разрушенному после ливня мосту. Надводная конструкция была временной. Ее возвели около двух недель назад после чрезвычайного происшествия.