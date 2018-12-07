2018-12-07T18:15:21+03:00
Происшествия

В Сочи машина сбила ребенка

У мальчика выявили перелом ноги
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи машина сбила ребенкаВ Сочи машина сбила ребенка
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7 декабря в Сочи на улице Чайковского внедорожник сбил ребёнка.

- Около 11 часов дня в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что 7-летний мальчик шёл в сопровождении матери. Водитель внедорожника поворачивал налево, туда, где передвигались пешеходы, и сбил ребёнка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УВД по городу-курорту.

В результате аварии пострадал только мальчик. Прибившие на место медики выявили у него перелом ноги. Ребёнка госпитализировали в местную детскую больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске в №1 городской больнице пациенты покупали бесплатные лекарства. Также в учреждении выявили целый ряд нарушений. Главного врача больницы привлекли к административной ответственности.

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