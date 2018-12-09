9 Дек. 14:03 2018-12-09T14:03:16+03:00

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Пожар в грузовом автомобиле произошел минувшей ночью, 9 декабря, на улице Воровского в Сочи. На место происшествия сразу же приехали спасатели. Машина выгорела полностью, но распространение огня на соседние автомобили и строения удалось предотвратить.

Пожар был потушен. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

В центре Сочи сгорела Газель .

Напомним, в пятницу, 7 декабря, от взрыва газа в собственной квартире пострадал сочинец. Инцидент произошел в двенадцатиэтжке на улице Гастелло.

- В квартире шел ремонт. Когда шла наладка газового оборудования. и произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Взрывом в квартире выбило окна, больше разрушений нет, соседние квартиры не пострадали.

- Во время ЧП пострадал мужчина, - говорят в МЧС. – Он сейчас находится в больнице.