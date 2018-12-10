2018-12-10T17:41:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали мужчину с поддельным удостоверением судьи

По данному факту возбудили уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре задержали мужчину с поддельным удостоверением судьиВ Краснодаре задержали мужчину с поддельным удостоверением судьи
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В Краснодаре задержали 58-летнего уроженца Республики Абхазия.

- По данным следствия, сотрудники ДПС остановили мужчину, чтобы проверить светопропускаемость стёкл на машине. Он предъявил правоохранителям удостоверение судьи. В ходе проверки выяснилось, что документ фальшивый, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина приобрёл поддельное удостоверение на авторынке.

В результате ему выписали штраф за тонированные стёкла. Также за наличие фальшивой «корочки» в отношении уроженца Абхазии возбудили уголовное дело.

Установлено, что мужчине грозит лишение свободы сроком до шести месяцев.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали женщину, которая сбывала фальшивые купюры. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

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