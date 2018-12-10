2018-12-10T16:00:24+03:00
Общество

В Сочи открылся новый перинатальный центр

Его площадь составляет 2,5 га
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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- В Сочи открылся новый перинатальный центр. Его стоимость около 3,7 миллиардов рублей. Новое медучреждение площадью 2,5 га уже готово принимать новых пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

В структуру перинатального центра входят женская консультация на 150 посещений за смену, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка и другие.

Медучреждение начали строить в 2014 году. Но сдача объекта переносилась из-за смены подрядчиков, которые нарушали сроки и условия контракта. На Кубани до открытия это центра функционировали только два региональных.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что новое медучреждение соответствует самым высоким стандартам в медицине. Применяемые здесь технологии позволят выхаживать самых сложных младенцев весом от 500 грамм.

- Современное оборудование, высокотехнологичная помощь важны, но прежде всего, здесь должны работать профессиональные врачи. Повышать их уровень и подготовку - задача стратегическая, - подчеркнул глава региона.

Напомним, в Краснодаре началось строительство тренировочного центра "Локомотив - Кубань". Она появится в поселке Колосистом на улице Звездная. Разрешение на строительство выдали в Градостроительном совете Краснодара.

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