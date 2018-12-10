В Армавире легковушка сбила двоих подростков на «зебре»

10 Дек. 15:32 2018-12-10T15:32:44+03:00

Их доставили с травмами в больницу

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В Армавире 9 декабря около 20:30 на подъезде к городу со стороны поселка Восток произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» находился 28-летний водитель. Он не заметил двоих подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате легковушка наехала на 15-летнюю девушку и 17-летнего парня.

- С полученными травмами подростков доставили в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень вины водителя устанавливают госавтоинспекторы.

Напомним, в Сочи иномарка столкнулась с грузовиком.

По предварительным данным, 60-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля Honda, выезжала со второстепенной дороги на главную. Она не уступила право проезда грузовику с ассенизаторской цистерной, произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину с травмами госпитализировали в больницу. У иномарки от столкновения поврежден моторный отсек. Второй участник аварии не пострадал.