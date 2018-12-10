В Армавире легковушка сбила двоих подростков на «зебре»
В Армавире 9 декабря около 20:30 на подъезде к городу со стороны поселка Восток произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» находился 28-летний водитель. Он не заметил двоих подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате легковушка наехала на 15-летнюю девушку и 17-летнего парня.
- С полученными травмами подростков доставили в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и степень вины водителя устанавливают госавтоинспекторы.
Напомним, в Сочи иномарка столкнулась с грузовиком.
По предварительным данным, 60-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля Honda, выезжала со второстепенной дороги на главную. Она не уступила право проезда грузовику с ассенизаторской цистерной, произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщину с травмами госпитализировали в больницу. У иномарки от столкновения поврежден моторный отсек. Второй участник аварии не пострадал.