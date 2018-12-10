2018-12-10T19:11:22+03:00
Общество

В Сочи женщины получили возможность бесплатно сделать ЭКО

Раньше такая услуга была доступна только в Краснодаре
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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В Сочи 10 декабря открыли перинатальный центр. Теперь у жительниц города-курорта появилась возможность бесплатно сделать ЭКО.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Анна Минькова и министр здравоохранения края Евгений Филиппов обсудили развитие сферы здравоохранения с медицинскими работниками Сочи.

Новый перинатальный центр соответствует самым высоким стандартам в медицине. Технологии позволят выхаживать младенцев весом от 500 грамм. Также для оперативных консультаций с ведущими специалистами края и страны в медучреждении специально оборудуют конференц-зал с видеосвязью.

- Жительницы Сочи впервые смогут бесплатно воспользоваться услугами ЭКО. Ранее сделать процедуру по полису ОМС можно было в Краснодаре или платно в частных клиниках, - сообщили в пресс-службе администрации края.

С 2009 года осуществляется лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения в Краснодарском крае. На 2018 год запланировано проведение за счет средств ОМС 1 тыс. 600 циклов ЭКО. Это на 14,3% больше, чем в 2017 году.

За 11 месяцев этого года родилось 985 детей после лечения таким методом. За три года в Краснодарском крае уже родилось 2 тысячи 166 детей в результате ЭКО

Напомним, 10 декабря в Сочи открылся новый перинатальный центр. Его стоимость около 3,7 миллиардов рублей. Новое медучреждение площадью 2,5 га уже готово принимать новых пациентов.

В структуру перинатального центра входят женская консультация на 150 посещений за смену, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка и другие.

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