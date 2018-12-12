В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин

12 Дек. 09:56 2018-12-12T09:56:45+03:00

В ближайшее время его передадут в Следственный комитет

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Правоохранители задержали в Ростовской области подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

Напомним,11 декабря около 10:30 тела двух женщин обнаружили полицейские в поселке Восход Новокубанского района Краснодарского края. У 55-летней жертвы преступления - многочисленные ножевые ранения. Ее престарелой матери нанесли смертельный удар по голове.

Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Отдела МВД России по Новокубанскому району по «горячим следам» удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение.

Сотрудники ППСП Управления МВД России по Ростову-на-Дону по разосланной ориентировке в районе 01:30 ночи 12 декабря на городском автовокзале задержали 56-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве двух женщин.

- Сейчас задержанный находится в отделе полиции. В ближайшее время он будет передан в Следственный Комитет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.