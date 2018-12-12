В Геленджике во время шторма опрокинулась и затонула яхта «Вега»

12 Дек. 11:49 2018-12-12T12:42:31+03:00

Это случилось в ночь на 12 декабря

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12 декабря около 1:40 в отделение полиции Геленджика поступило сообщение о том, что возле пансионата «Приветливый берег» в 10-15 км от прибрежной зоны нашли яхту «Вега».

- Как позже установили, судно во время шторма опрокинулось и затонуло. На борту яхты находились пять человек, - рассказали в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. Вскоре прибыли и сотрудники «Кубань-СПАС». Они вытянули яхту «Вега» на берег.

Устанавливают обстоятельства происшествия. Проводят проверку.

Напомним, в Анапе суд оштрафовал предпринимателя за перевозку пассажиров на судне без лицензии. Бизнесмен выплатит 100 тысяч рублей.

Анапский предприниматель под видом сдачи в аренду спасжилетов оказывал услуги по перевозке пассажиров на судне, не имея на то лицензии.