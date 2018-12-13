В Анапе мужчина украл в самолёте спасательные жилеты

13 Дек. 11:01 2018-12-13T11:01:48+03:00

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В Анапе москвич украл в самолёте три спасательных жилета.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник прилетел в город-курорт из Домодедово рейсом «Уральских авиалиний». Во время полёта мужчина достал три жилета, которые лежали под сидениями, сложил их в пакет и покинул аэропорт.

- Через два дня злоумышленник собирался улететь обратно. Но во время досмотра полицейские нашли в вещах мужчины украденные жилеты, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Выяснилось, что ущерб оценили в 5593 рубля. По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Напоним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Славянском районе мужчина ограбил свою знакомую. Пока ее не было дома, он проник в дом и украл 200 тысяч рублей.