2018-12-13T11:01:48+03:00
Происшествия

В Анапе мужчина украл в самолёте спасательные жилеты

По данному факту возбуждено уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Анапе мужчина украл в самолёте спасательные жилетыВ Анапе мужчина украл в самолёте спасательные жилеты
Изменить размер текста:

В Анапе москвич украл в самолёте три спасательных жилета.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник прилетел в город-курорт из Домодедово рейсом «Уральских авиалиний». Во время полёта мужчина достал три жилета, которые лежали под сидениями, сложил их в пакет и покинул аэропорт.

- Через два дня злоумышленник собирался улететь обратно. Но во время досмотра полицейские нашли в вещах мужчины украденные жилеты, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Выяснилось, что ущерб оценили в 5593 рубля. По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Напоним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Славянском районе мужчина ограбил свою знакомую. Пока ее не было дома, он проник в дом и украл 200 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»