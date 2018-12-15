В Анапе откроют елочные базары

15 Дек. 10:08 2018-12-15T10:38:16+03:00

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В Анапе откроют 9 елочных базаров. Они начнут работать уже в это воскресенье, 16 декабря.

- Каждый день с 10 часов утра и до 8 вечера на базарах можно будет приобрести не только главный символ Нового года (ель, пихту или сосну), но и игрушки, гирлянды, сладости, а также фрукты, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Места торговли хвойными деревьями можно найти по следующим адресам: ул. Владимирская, 184а, Симферопольское шоссе, 35, а также на перекрёстке между Ленина и Омелькова.

Также елочный базар развернутся в селе Цибанобалка на улице Черноморской, Степной и Горького.

А в Супсехе главный символ наступающего праздника можно купить на Советской (рядом с остановкой «Аэродромная»), Гостагаевской (недалеко от станичного парка), а также на Советской, 29а.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре откроется 58 елочных базаров. На них людей будут обслуживать Дед Мороз и Снегурочка. Это сделано для того, чтобы поднять покупателям новогоднее настроение.