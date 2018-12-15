15 Дек. 19:11 2018-12-17T18:51:01+03:00

В Сочи выступят артисты выборгского театра драмы и кукол

Они выйдут на сцену Зимнего театра

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В Сочи пройдут гастроли «Святой крепости». Это выборгский театр драмы и кукол.

Артисты выйдут на сцену Зимнего театра 22 декабря. Они порадуют гостей знаменитой спектаклем «Три сестры. Возвращение». Ее постановщиком является заслуженный деятель искусств России Юрий Лабецкий.

Также гостей сочинского театра ждет новогоднее представление - знаменитая сказка «Щелкунчик и Мышиный король». Постановкой можно будет насладится будут в Зимнем театре в период с 23 по 25 декабря.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 2019 год объявлен Годом театра. Идея принадлежит представителю Союза театральных деятелей России и худруку московского театра Et Cetera Александру Калягину.