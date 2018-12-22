Незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре

22 Дек. 11:24 2018-12-22T11:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

- В Краснодаре сносят незаконную пристройку к станции техобслуживания. Она находится на улице имени Жлобы, 123, - об этом «Комсомольской правде- Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Владелец автомойки построил второй этаж без разрешительных документов.

- В данном случае мы выяснили, что стройка незаконна, доказали это в суде. В результате было вынесено решение о сносе, исполнительный лист передан в службу судебных приставов, - пояснил Дмитрий Водолацкий.

Работники уже приступили к демонтажу незаконно построенного второго этажа.

Напомним, в Краснодаре сносят незаконные ларьки. Торговые объекты установили с нарушениями. Они находились либо на тротуарах, либо на газонах, а это не по закону.

С 1 апреля текущего года в городе начал работать оперативный штаб по вопросам законности торговли. Именно благодаря ему выявлено 11 нелегально установленных ларьков.