Незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре
- В Краснодаре сносят незаконную пристройку к станции техобслуживания. Она находится на улице имени Жлобы, 123, - об этом «Комсомольской правде- Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Владелец автомойки построил второй этаж без разрешительных документов.
- В данном случае мы выяснили, что стройка незаконна, доказали это в суде. В результате было вынесено решение о сносе, исполнительный лист передан в службу судебных приставов, - пояснил Дмитрий Водолацкий.
Работники уже приступили к демонтажу незаконно построенного второго этажа.
Напомним, в Краснодаре сносят незаконные ларьки. Торговые объекты установили с нарушениями. Они находились либо на тротуарах, либо на газонах, а это не по закону.
С 1 апреля текущего года в городе начал работать оперативный штаб по вопросам законности торговли. Именно благодаря ему выявлено 11 нелегально установленных ларьков.