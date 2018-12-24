СК начал проверку по факту схода поездов в Туапсинском районе

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-24T12:31:49+03:00

К работе подключилась и прокуратура

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Обстоятельства ЧП, которое случилось рано утром в Туапсинском районе, сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, 24 декабря в 06:30 около ж/д станции Навагинская из-за селя с рельсов сошли два вагона электрички. Поезда №6929 ехали из Белореченской в село Гойтх.

Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью. У них выявлены ушибы, переломы рук и ребра. Три человека доставлены в Туапсинскую районную больницу №3 и Хадыженскую городскую больницу. Еще один человек от госпитализации отказался.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия. Идет проверка, - пояснила «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.

К работе следователей подключилась и транспортная прокуратура, которая займется проверкой соблюдения требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Авария на работу железнодорожного транспорта никак не повлияла.