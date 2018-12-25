У Черноморского побережья сел на мель еще один сухогруз

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-25T13:09:53+03:00

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Сильный шторм, разбушевавшийся в Черном море, выбросил на берег Таманского полуострова сухогруз. Судно Surov следовало из Турции под флагом Монголии.

Около трех часов ночи 25 декабря оно оказалось на мели. В порту Тамань рассказали, что экипаж, состоящий из 11 человек – девяти граждан России и двух граждан Азербайджана, уже покинул судно. Им на помощь ночью отправился буксир из порта Новороссийск.

- Сообщение о том, что сухогруз Surov под флагом Монголии, следующий из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ», откидывает на мель, поступило на пульт дежурного Новороссийского морпорта 25 декабря. В 2:00 капитан судна запросил помощь, к сухогрузу выдвинулся буксир из Новороссийского порта. В 3:20 сухогруз сель на мель, через десять минут судно было обесточено. В 4:20 на борт начала поступать вода. В связи с этим было принято решение эвакуировать экипаж сухогруза, - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Сейчас сухогруз остается на мели недалеко от мыса Железный рог. В районе происшествия продолжается сильный шторм, подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, что 12 декабря недалеко от Кабардинки во время шторма выбросило на мель сухогруз Rio, временно ставший самой популярной достопримечательностью на всем побережье.