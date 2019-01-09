Незаконную мансарду автомойки снесли в Краснодаре

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:50:54+03:00

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В Прикубанском округе Краснодара демонтировали самовольно построенную мансарду.

Ее площадь – 50 квадратных метров. Она располагалась над автомойкой на улице Жлобы, рядом со стадионом ФК «Краснодар». Это незаконное сооружение, где постоянно толпились люди, заметили бдительные соседи. Они обратились в мэрию города, которая взяла ситуацию под контроль. Они провели проверку, необходимых документов на постройку у хозяина не оказалось.

- Результатом стало обращение в суд с исковым заявлением, - рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Снос производился в принудительном порядке. Работы проведены за счет строительной организации и с их же силами. Расходы буду взысканы с должника – владельца автомойки.

Напомним, 22 декабря «Комсомольская правда - Кубань» писала о том, что незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре. На улице имени Жлобы специалисты приступили к демонтажу второго этажа автомойки.