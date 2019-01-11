2019-01-11T20:08:22+03:00
Общество

Спасатели наградили двух школьников из Геленджика

Мальчики предупредили соседей по дому о пожаре
Максим ОСОКИН
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Благодаря правильным действиям школьников во время пожара в многоэтажке Геленджика никто не пострадал. Фото: газета "Прибой"Благодаря правильным действиям школьников во время пожара в многоэтажке Геленджика никто не пострадал. Фото: газета "Прибой"
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Сегодня сотрудники МЧС посетили школу в Геленджике в которой учатся второклассники Степан Квасов и Макар Беляев. Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, 7 января они спускались на лифте многоэтажного дома и почувствовали запах гари. Школьники не растерялись и стали стучать в квартиры, предупреждая жильцов о пожаре. В результате своевременных действий школьников, взрослые вызвали спасателей, которые оперативно справились с огнем.

- Очаг возгорания находился в подвале. Если бы не мальчишки, многие из жильцов могли пострадать в результате пожара, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» сотрудники МЧС.

Спасатели наградили второклассников именными часами и пригласили вместе с классом на экскурсию в свою часть.

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