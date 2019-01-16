2019-01-16T14:01:58+03:00
Общество

В Краснодаре проведут генеральную уборку

Убрать весь мусор с улиц города власти планируют до конца января
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Власти Краснодара приступили к генеральной уборке. Фото: пресс-служба городской администрацииВласти Краснодара приступили к генеральной уборке. Фото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

В Краснодаре приступили к генеральной уборке города от скопившегося мусора. Особое внимание уделят контейнерным площадкам, возле которых традиционно скапливаются горы бытовых отходов. В уборке задействовали свыше 30 единиц спецтехники, специалистам предстоит убрать территорию 1800 контейнерных площадок.

- Средства на уборку были выделены из городского бюджета. Все работы планируется завершить до конца января, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что следить за ходом генеральной уборки сможет любой желающий. Отчет о проделанной работе будет выкладываться и оперативно обновляться на сайте городской администрации krd.ru в специальном разделе. Также здесь горожане смогут оставить сообщения о скопившемся мусоре и площадках, нуждающихся в уборке.

Напомним, в декабре 2018 года городская Дума Краснодара одобрила выделение из бюджета столицы Кубани 50 млн рублей, которые направят на проведение уборки столицы Кубани.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани осудили наркокурьера
На Кубани благоустроят школьные территории
В сочинском ОМОНе появился новый командир
Жителя Кубани пристрелили во время охоты
Краснодарские музеи присоединяются к международной акции
В Армавире после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре простятся с погибшим сотрудником Росгвардии
В Краснодаре опять затопило ряд улиц
ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года
Жителей Северского района предупредили о подъеме уровня воды в реках и возможных подтоплениях
На Кубани может появиться своя система учета использования земель сельхозназначения
В Сочи сильный ветер повалил деревья на крышу жилого дома
Полиция Краснодара проводит проверку по факту парковки внедорожника на тротуаре
В Ейске пьяный мужчина угнал маршрутку, чтобы доехать домой, но по дороге попал в ДТП
Дзюдоист из Краснодара выступит на международном турнире в Израиле
Сергей Галицкий открыл бургерную в парке Краснодара