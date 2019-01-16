В Краснодаре проведут генеральную уборку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-16T14:01:58+03:00

Убрать весь мусор с улиц города власти планируют до конца января

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В Краснодаре приступили к генеральной уборке города от скопившегося мусора. Особое внимание уделят контейнерным площадкам, возле которых традиционно скапливаются горы бытовых отходов. В уборке задействовали свыше 30 единиц спецтехники, специалистам предстоит убрать территорию 1800 контейнерных площадок.

- Средства на уборку были выделены из городского бюджета. Все работы планируется завершить до конца января, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что следить за ходом генеральной уборки сможет любой желающий. Отчет о проделанной работе будет выкладываться и оперативно обновляться на сайте городской администрации krd.ru в специальном разделе. Также здесь горожане смогут оставить сообщения о скопившемся мусоре и площадках, нуждающихся в уборке.

Напомним, в декабре 2018 года городская Дума Краснодара одобрила выделение из бюджета столицы Кубани 50 млн рублей, которые направят на проведение уборки столицы Кубани.