Кубанцы предпочитают обращаться в соцзащиту через МФЦ

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-18T15:49:07+03:00

В 2018 году этой услугой воспользовались более 234 тысяч человек

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Жители Кубани предпочитают обращаться в органы социальной защиты через многофункциональные центры. Так в 2018 году данными услугами воспользовались свыше 234 тысяч жителей региона. По сравнению с 2017-м, количество обращений выросло более чем на 50 тысяч.

– Наиболее часто в органы соцзащиты обращались многодетные семьи и малоимущие граждане, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Стоит отметить, что большинство услуг в МФЦ Кубани предоставляются по экстерриториальному принципу. То есть обратиться жители края могу в любой многофункциональный центр, не зависимо от конкретного места проживания. Обратившимся в МФЦ помогают собрать нужные документы для передачи их в органы соцзащиты и центры занятости.

Напомним. в 2018-году все офисы МФЦ на Кубани перевели из муниципального в региональное подчинение.