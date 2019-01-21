2019-01-21T21:30:13+03:00
Происшествия

Турецкое посольство в Новороссийске уточняет информацию о погибших моряках

Погибли 10 человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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Скриншот видоеСкриншот видоеФото: Архив "КП"
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В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро.

Сообщется о 10 погибших моряках, 14 человек удалось спасти. Их отвезут в медучреждения Керчи. Тем временем консультво Турции в Новороссийске только уточняет информацию.

- Подробностей о происшествии у нас нет, - сообщили в консульстве Турции в Новороссийске. - Мы сейчас уточняем список погибших моряков.

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