2019-01-23T09:06:06+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе мужчина обокрал свою 90-летнюю родственницу

За это он может попасть за решетку на шесть лет
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронском районе мужчина обокрал свою 90-летнюю родственницуВ Апшеронском районе мужчина обокрал свою 90-летнюю родственницуФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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- В Апшеронском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 37-летний местный житель похитил из дома своей 90-летней родственницы около 70 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что мужчина к совершению еще одного подобного преступления. Ранее он похитил у потерпевшей около полутора тысяч рублей. Все деньги он потратил на личные нужды.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, на Кубани мужчина залез в соседский дом, надел чужие вещи и уснул. За это он может оказаться за решеткой на шесть лет.

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