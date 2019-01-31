2019-01-31T13:45:38+03:00
Общество

В Сочи инспектор водоканала отказался от взятки в 30 тысяч рублей

За это ему выдали премию
Александра ПОДУШКО
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В Сочи инспектор водоканала отказался от взятки в 30 тысяч рублейВ Сочи инспектор водоканала отказался от взятки в 30 тысяч рублейФото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Контролер-инспектор муниципального водоканала Сочи отказался от взятки.

Сотрудник обнаружил незаконную врезку в водопроводную сеть. Местный житель предложил ему за 30 тысяч рублей не составлять акт, фиксирующий нарушение, и снять пломбировку.

- О попытке подкупа инспектор сообщил руководству предприятия. К этому делу привлекли полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

На наземную парковку одного торгового центра контролер водоканала пришел с оперативниками. В момент передачи денег злоумышленника задержали и доставили в полицию. В отделе мужчина во всем сознался.

Проводятся следственные действия. Специалиста водоканала премировали в размере взятки.

Напомним, в Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта. На застройщиков в суд подала администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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