В Сочи инспектор водоканала отказался от взятки в 30 тысяч рублей
Контролер-инспектор муниципального водоканала Сочи отказался от взятки.
Сотрудник обнаружил незаконную врезку в водопроводную сеть. Местный житель предложил ему за 30 тысяч рублей не составлять акт, фиксирующий нарушение, и снять пломбировку.
- О попытке подкупа инспектор сообщил руководству предприятия. К этому делу привлекли полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
На наземную парковку одного торгового центра контролер водоканала пришел с оперативниками. В момент передачи денег злоумышленника задержали и доставили в полицию. В отделе мужчина во всем сознался.
Проводятся следственные действия. Специалиста водоканала премировали в размере взятки.
Напомним, в Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта. На застройщиков в суд подала администрация города.
ИСТОЧНИК KP.RU