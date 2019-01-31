Краснодарец задолжал по алиментам почти 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-31T14:20:35+03:00

Из-за долга он не мог выехать за пределы России

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В ноябре прошлого года суд обязал краснодарца выплачивать алименты на содержание троих детей, старшему ребенку всего 8 лет.

С августа он задолжал 1 миллион 700 тысяч рублей. Мужчина работает в крупной строительной организации и получает высокую зарплату.

Вскоре мужчине необходимо было выехать в одно из соседних государств по служебным делам. Но из-за задолженности он этого сделать не смог. Гражданин перечислил всю сумму своим детям.

- В ближайшие дни исполнительное производство в отношении местного жителя будет завершено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, контролер-инспектор муниципального водоканала Сочи отказался от взятки. За это ему выдали премию.

ИСТОЧНИК KP.RU