Количество туристов в Сочи не уменьшилось из-за введения курортного сбора

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-04T10:38:35+03:00

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После внесения курортного сбора поток туристов в Сочи на уменьшился. Об этом сообщает начальник управления курортного дела и туризма администрации Сочи Сергей Доморат на региональном туристическом форуме в Новосибирске.

Также он отметил, что это произошло из-за того, что сумма обязательного платежа небольшая.

- Благодаря курортному сбору у нас появилась возможность полностью обновить все оборудование на набережной, - заявил Сергей Доморат. - Думаю, что к середине летнего сезона мы это все уже реализуем.

Напомним, курортный сбор ввели в 2018 году. Его сумма составляет 10 рублей в сутки с человека. Закон позволяет увеличить курортный сбор до 100 рублей в сутки уже в 2019 году. Однако не факт, что краевые власти воспользуются этой возможностью. Курортный сбор туристы оплачивают при заселении в гостиницы, отели, гостевые дома Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. За первые две недели он принёс Краснодарскому краю 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU