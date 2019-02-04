2019-02-04T10:38:35+03:00
Туризм

Количество туристов в Сочи не уменьшилось из-за введения курортного сбора

Все потому, что взимается небольшая сумма
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: Артём ГНАТЕНКОФото: Артём ГНАТЕНКО
Изменить размер текста:

После внесения курортного сбора поток туристов в Сочи на уменьшился. Об этом сообщает начальник управления курортного дела и туризма администрации Сочи Сергей Доморат на региональном туристическом форуме в Новосибирске.

Также он отметил, что это произошло из-за того, что сумма обязательного платежа небольшая.

- Благодаря курортному сбору у нас появилась возможность полностью обновить все оборудование на набережной, - заявил Сергей Доморат. - Думаю, что к середине летнего сезона мы это все уже реализуем.

Напомним, курортный сбор ввели в 2018 году. Его сумма составляет 10 рублей в сутки с человека. Закон позволяет увеличить курортный сбор до 100 рублей в сутки уже в 2019 году. Однако не факт, что краевые власти воспользуются этой возможностью. Курортный сбор туристы оплачивают при заселении в гостиницы, отели, гостевые дома Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. За первые две недели он принёс Краснодарскому краю 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре 2 месяца нельзя будет ездить по улице Энгельса
«Губернский» продолжает развиваться
В Новороссийске снесли трудовой лагерь агрофирмы
Число акционеров ВТБ в Сочи выросло на 25%
В Краснодаре женщина из-за ревности несколько раз ограбила бывшего сожителя
На Кубани опечатали хлебокомбинат
В Новороссийске осудили трех мошенников, «заработавших» больше 1,5 млн рублей
В Выселовском районе с женщины сорвали золотую цепочку и отобрали телефон
На Кубани санавиация помогла спасти 4 тысячи человек
В Щербиновском районе задержали подозреваемого в краже вещей из автомобилей
Жителя Кубани не выпустили за границу из-за задолженности по выплатам алиментов
В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»
В Туапсе произошёл пожар на станции техобслуживания
В Новороссийске отремонтируют фонари на центральной набережной
Тройное ДТП в Сочи: пострадали мать и ее двухлетняя дочь
В свой день рождения скончался солист Биг-бенда Георгия Гараняна Владимир Шаповалов
В небе над Анапой скворцы устроили хоровод
В Краснодаре во дворе многоэтажки сгорел автомобиль
Гандбольная «Кубань» дома уступила французскому «Безансону»
В Краснодаре еще с одного грузовика выбросили мусор на улицу
В Сочи случайные прохожие спасли девушку из реки
В Сочи предупредили о лавинной опасности
В Краснодаре водитель «копейки» врезался в столб и погиб
4 февраля в Москве рассмотрят заявление об увольнении судьи, сбившего краснодарскую спортсменку
На Кубани прогнозируют до +17 тепла