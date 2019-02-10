В Сочи подростки на «Mercedes» стали виновниками массовой аварии

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-10T11:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Сочи ночью, 10 февраля. Недалеко у парка "Ривьера" двое подростков на «Mercedes» не справились с управлением и задели сначала один автомобиль, а потом помяли еще два.

Фото: ОГИБДД по Сочи

После аварии они собирались срыться, но у иномарки отвалилось колесо.

Известно, что за рулем автомобиля премиум-класса находились несовершеннолетние братья. Машину они взяли покататься у родителей.

- Кто именно из них находился за рулем еще предстоит выяснить, - сообщили в ОГИБДД по городу Сочи.

Фото: ОГИБДД по Сочи

По счастливой случайности от их действий на дороге никто не пострадал. Вероятнее всего, виновникам массового ДТП будет предъявлен имущественный ущерб.

Напомним, накануне, 9 февраля, в Краснодаре на Ростовском шоссе погиб 19-летний водитель автомобиля такой же модели. Он не справился с управлением, выехав на встречку, и врезался в КамАЗ. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU