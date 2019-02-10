2019-02-10T18:01:36+03:00
Происшествия

В Динском районе столкнулись иномарка и патрульный автомобиль, ехавший на вызов

Авария произошла в станице Новотитаровской
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю
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ДТП случилось сегодня, 10 февраля, около трех часов дня в станице Новотитаровской.

Патрульный автомобиль Lada Priora врезался в Mercedes. От удара иномарку отбросило на соседние легковушки. По счастливой случайности никто не пострадал.

- У служебного авто не были включены ни световые, ни звуковые сигналы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сейчас проводится проверка, выясняются виновные аварии.

Напомним, за последние сутки это уже третье ДТП с участие автомобиля марки Mercedes. Вчера, 9 февраля, 19-летний водитель иномарки вылетел на встречку на Ростовском шоссе в Краснодаре и столкнулся с грузовиком. Парень погиб.

Ночью, 10 февраля, двое подростков без прав за рулем элитного автомобиля устроили массовое ДТП в Сочи. Они пытались скрыться с места аварии, но оторванное колесо не дало им сдвинуться. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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