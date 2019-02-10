2019-02-10T18:20:30+03:00
Происшествия

СК займется расследованием инцидента в ТЦ Новороссийска, где охранники травмировали школьницу

Материалы полицейской проверки передадут следователям
Ева Мур@kp_kuban
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Юлю (справа) освободили от занятий в школе. ФОТО: из личного архива героев публикацииЮлю (справа) освободили от занятий в школе. ФОТО: из личного архива героев публикации
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После публикации в СМИ в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю инициировали передачу в собственное производство расследования происшествия в торговом центре Новороссийска.

Напомним, конфликт в магазине города-героя, когда охранники применили силу к подросткам и протащили одну из них по лестнице, мама 15-летних школьниц обратилась к врачам. Она решила снять побои. Но выяснилось, что одной из их дочерей сломали поясничный позвонок. Из-за этого девушку освободили от занятий в школе.

- В целях объективного установления обстоятельств произошедшего, а также характера и степени действительно причинённых повреждений следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю в адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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