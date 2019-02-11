На реконструкцию инфекционного отделения городской больницы Геленджика выделили 16 миллионов

11 Февр. 14:09 2019-02-11T15:03:33+03:00

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В Геленджике инфекционное отделение городской больницы спроектируют по всем современным стандартам.

- Капитального ремонта здесь не было много лет, работы проводили локально. Пациенты жаловались на то, что и врачей не хватает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Скоро в медучреждение приедет группа проектировщиков, которые начнут работать над тем, чтобы создать современное инфекционное отделение. Инициативу руководства городской больницы поддержали в администрации края и пока выделили на реконструкцию уже 16 миллионов рублей.

- Мы ставим перед собой цель не дыры подлатать, а сделать отделение не хуже, чем в ведущих современных клиниках, - прокомментировал главный врач больницы.

Напомним, 8 февраля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий на строительство и ремонт объектов здравоохранения в стране. На строительство Детской краевой больницы в Краснодаре выделили почти 3,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU