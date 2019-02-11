В Краснодаре ликвидировали около тысячи стихийных свалок

11 Февр. 17:43 2019-02-11T17:43:11+03:00

С января этого года убрали 984 территории

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В Краснодаре продолжается масштабная уборка несанкционированных свалок возле площадок для сбора твердых коммунальных отходов. С начала этого года очистили 984 территории, откуда вывезли более 10 тысяч кубических метров мусора.

- Уборку территорий рядом с контейнерными площадками предстоит продолжать, пока не будут полностью отрегулированы все существующие вопросы и проблемы, связанные с новой системой сбора и вывоза мусора, - прокомментировал глава Краснодара .

Для работы привлекаются экскаваторы-погрузчики и самосвалы, которые вывозят собранный мусор на полигон.

- Сейчас идет процесс уточнения объемов вывозимого мусора, который будут включен в тариф, определения алгоритма вывоза негабаритных отходов и содержания контейнерных площадок, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, аллее 80-летия Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне Краснодара появились дог-станции. Это специальные металлические ящики, на которых закреплены пакеты для уборки за домашними животными. С инициативой выступили сами жители района.

ИСТОЧНИК KP.RU