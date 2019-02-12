В Успенском районе иномарка влетела в грузовик

12 Февр. 14:30 2019-02-12T14:30:40+03:00

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По предварительным данным, В Успенском районе 11 февраля около 10:40 на автодороге М-29 «ФАД Кавказ» 68-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz ехал в сторону Ставропольского края. Он не выдержал безопасную дистанцию и въехал в МАН. Большегруз поворачивал налево с правой полосы.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил травмы, 56-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре водитель отечественной легковушки наехал на 56-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшую женщину с ушибами и сотрясением головного мозга доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU