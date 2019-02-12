2019-02-12T14:42:10+03:00
Происшествия

В Темрюке возбудили дело в связи с загрязнением земельных участков мышьяком и нефтепродуктами

Их площадь порядка 57 тысяч квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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В Темрюке возбудили дело в связи с загрязнением земельных участков мышьяком и нефтепродуктамиВ Темрюке возбудили дело в связи с загрязнением земельных участков мышьяком и нефтепродуктамиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственным отделом по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

В декабре прошлого года в зоне лимана Цокур в поселке Прогресс обнаружили, что земельные участки площадью порядка 57 тысяч квадратных метров, загрызены опасными веществами.

- Провели исследование проб почвы. Оказалось, что в земле превышена концентрации загрязняющих веществ, в том числе мышьяка, меди, нефтепродуктов, хрома. Это все нанесло большой вред окружающей среде. Размер причиненного ущерба устанавливается, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Краснодаре руководитель строительной организации не платил зарплату сотруднику два месяца. Он задолжал подчиненному 140 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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