2019-02-12T15:51:14+03:00
Общество

Новая школа на 1100 мест открылась в Новороссийске

На строительство затратили 641миллион рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Новороссийске открылась новая школа на 1100 мест. Из краевого бюджета на нее выделили 641 миллион рублей. В учреждении оборудовали 44 класса с интерактивными досками.

Школ №34 находится в 13-м микрорайоне по улице Видова.

–Она оборудована современными кабинетами проектной и внеурочной деятельности, спортивным блоком на три зала для занятий физкультурой, единоборствами, волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта, – сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

- Также в школе есть лифт, а все подъезды и подходы построены с учетом доступности для маломобильных граждан. Имеется отдельный пищеблок, конференц-зал, актовый зал на 600 мест, библиотека, класс домоводства и мастерская, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Позаботились и о спортивном воспитании. На территории школы оборудовали зону для метания ядра и дисков, беговую дорожку, поле для футбола, волейбольную и баскетбольную площадки. Еще есть гуманистический городок и детская площадка для ребят из началки.

Напомним, на строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 миллионов рублей. Постановление опубликовали 12 февраля на сайте кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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