Новая школа на 1100 мест открылась в Новороссийске
В Новороссийске открылась новая школа на 1100 мест. Из краевого бюджета на нее выделили 641 миллион рублей. В учреждении оборудовали 44 класса с интерактивными досками.
Школ №34 находится в 13-м микрорайоне по улице Видова.
–Она оборудована современными кабинетами проектной и внеурочной деятельности, спортивным блоком на три зала для занятий физкультурой, единоборствами, волейболом, легкой атлетикой и другими видами спорта, – сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
- Также в школе есть лифт, а все подъезды и подходы построены с учетом доступности для маломобильных граждан. Имеется отдельный пищеблок, конференц-зал, актовый зал на 600 мест, библиотека, класс домоводства и мастерская, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Позаботились и о спортивном воспитании. На территории школы оборудовали зону для метания ядра и дисков, беговую дорожку, поле для футбола, волейбольную и баскетбольную площадки. Еще есть гуманистический городок и детская площадка для ребят из началки.
Напомним, на строительство спорткомплекса в Краснодаре планируют выделить 500 миллионов рублей. Постановление опубликовали 12 февраля на сайте кабмина.
ИСТОЧНИК KP.RU