2019-02-12T15:50:43+03:00
Общество

На Кубани после реконструкции открыли пешеходный мост через реку Анапку

Здесь появилось новое современно ограждение
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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На Кубани после реконструкции открыли пешеходный мост через реку Анапку. Водолазы расчистили дно под мостом и извлекли из воды много мусора: металлических труб, обломков бетонных плит. После очистки рабочие снова установили пешеходный мост, заметно улучшив его.

- На мосту заменили ограждение, доски в настиле, смонтировали кованые фонари и арки, укрепили конструкцию в целом. Сооружение заново покрасили, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

К весне планируют организовать дополнительную подсветку на арках. Также подкорректируют некоторые недостатки: уберут небольшие зазоры между досок, нанесут еще один слой краски.

- Таким этот мост не был никогда! Продолжаем готовиться к новому курортному сезону, – прокомментировал Юрий Поляков.

Напомним, в Новороссийске открылась новая школа на 1100 мест. Из краевого бюджета на нее выделили 641 миллион рублей. В учреждении оборудовали 44 класса с интерактивными досками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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