Сошедший из-за селя с рельсов поезд в Туапсе заметили в Рязани

СЕГОДНЯ 17:13 2019-02-14T17:13:57+03:00

Электричку сфотографировали во время перегона в депо

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Сошедшую с рельсов в Туапсе электричку заметили на рязанском вокзале. Напомним, ЧП случилось 24 декабря около ж/д станции Навагинская однопутного пути Белореченская - Кривенковская. Там из-за селя перевернулись два вагона. В аварии, к счастью, никто не погиб.

Жители Рязани, увидевшие незнакомые направления на табло поезда, очень удивились.

- Наверное, теперь аварийные вагоны поставят в состав наших поездов, - предположили рязанцы.

Однако позже выяснилось, что перегоняли электричку в депо.

- Поезд под номером 0443, действительно, сошел с рельсов 24 декабря 2018 года на перегоне Куринский - Навагинская из-за схода селя, - сообщили в пресс-службе РЖД. - Фото сделано в Рязани во время его перемещения в депо для ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU