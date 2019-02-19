На Кубани осудят мужчин, которые похитили местного жителя

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-19T13:15:31+03:00

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- В Каневском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Владимирской области и 34-летнего местного жителя. Они обвиняются в похищении 47-летнего мужчины (п.«а,в,г» ч.2 ст.126 УК РФ), а также в незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 28 декабря прошлого года злоумышленники, распивая алкоголь в доме по улице Мира в хуторе Албаши, договорились похитить 47-летнего мужчину. По их мнению, он распространял сплетни о сестре одного из фигурантов дела.

Они приехали на автомобиле марки ВАЗ 2106 к его дому, который находится в том же населенном пункте. Они вошли туда, заметили хозяина и стали бить его по различным частям тела. После они вытащили потерпевшего на улицу, поместили в багажник и уехали. Сожительница мужчины стала очевидцем происшествия и сообщила об этом в полицию.

Злоумышленники отвезли мужчину к своему дому, приволокли его в летнюю кухню. Они продолжили его бить. Один из злоумышленников нанес удар потерпевшему ножом в область правого бедра.

После мужчину вновь погрузили в багажник и повезли в сторону станицы Новодеревянковской. По пути машину заметили полицейские, которые освободили потерпевшего и задержали злоумышленников.

На период следствия мужчины находились под стражей, там они и по сей день.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU