В Краснодаре 23 февраля отпразднуют 100-летие кубанского флага

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-19T14:05:11+03:00

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В краевой столице 23 февраля отпразднуют столетие кубанского флага. Торжественное мероприятие пройдет на Театральной площади. Участие в празднике примут представители исполнительной и законодательной власти края, казачества, общественных организаций, политических партий, ветеранов и молодежи.

Праздник начнется в 11:00. Вынесут исторический флаг Кубанского края и полотнище Краснодарского края размером 10 на 15 метров. Казаки почетного караула ККВ (Кубанского казачьего войска) представят исторический флаг и фрагменты церемонии «Час Славы Кубани». Гости мероприятия узнают об истории и символике знамени.

- Состоится и торжественное поднятие флага под гимн Кубани в исполнении оркестра, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре отметили 100-летие транспортной полиции. Лучшим сотрудникам транспортной полиции присвоили почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани», а также вручили почетные грамоты краевой администрации и благодарности губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU