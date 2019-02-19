2019-02-19T15:58:44+03:00
Общество

Крым на инвестфоруме в Сочи заключил соглашений на 12 миллиардов рублей

Делегация привезла экспозицию в новом формате
Александра ПОДУШКО
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Крым на инвестфоруме в Сочи заключил соглашений на 12 миллиардов рублейКрым на инвестфоруме в Сочи заключил соглашений на 12 миллиардов рублейФото: Архив "КП"
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Крым на инвестфоруме, который проходил с 14 по 15 февраля, заключил соглашений на 12 миллионов рублей. Делегация из Крыма представила экспозицию, отражающую достижения региональной экономики за 5 лет. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- В этом году мы в новом формате повезли экспозицию, отрабатываем, по сути, каждого инвестора. Пообщались с коллегами по лучшим практикам и методикам России. Кроме материальной выгоды, мы должны еще получить методическую, организационную помощь. Есть на кого равняться, у кого учиться, стараемся максимально в таких поездках, - прокомментировал Аксенов.

Напомним, в Сочи в ходе Российского инвестиционного форума были заключены контракты на общую сумму 1 триллион рублей. Об итогах РИФ-2019 рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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