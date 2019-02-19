В Сочи врачи сразятся за «Кубок Гиппократа»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-19T16:53:13+03:00

Матчи будут проходить в центре «Сириус» и ледовом дворце «Шайба»

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Сочинские врачи сыграют в хоккей с медиками из других регионов страны. Хоккейный турнир «Кубок Гиппократа» пройдет 22-24 февраля.

Представители из города-курорта сразятся с группами спортсменов-любителей из Тюмени, Челябинска. Сочи представит команда медиков городской больницы №4 «Медбат».

Матчи пройдут в центре «Сириус» и в ледовом дворце «Шайба». 22 - 23 февраля они состоятся на тренировочной арене, а 24 февраля - на основной арене. В этот же день закрытие Кубка.

Напомним, в Сочи стартовали Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе. В данном мероприятии примут участие 150 спортсменов из 15 регионов страны. Они продлятся несколько дней. В мероприятии примет участие бронзовый призёр чемпионата Европы прошлого года в Берлине Василий Мизинов.

ИСТОЧНИК KP.RU