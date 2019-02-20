Судебные приставы Кубани взыскали с должников более 24 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 08:11 2019-02-20T09:42:49+03:00

Такие данные за прошлый год привел исполняющий обязанности руководителя УФССП по краю Дмитрий Ткаченко

Изменить размер текста: A A

В 2018 году приставы Краснодарского края взыскали с должников более 24,2 миллиардов рублей. По данным ведомства это почти на 106 миллионов больше, чем в 2017. Это обсудили на встрече 19 февраля, которую провел исполняющий обязанности руководителя УФССП по краю Дмитрий Ткаченко.

В результате принудительной реализации в счет погашения долга был перечислен 1,4 миллиард рублей, по алиментам – 532 миллиона рублей, по штрафам ГИБДД – 643,8 миллиона рублей.

Кубанские приставы в прошлом году перечислили в бюджет региона более 6,2 миллиардов рублей, в бюджеты разных уровней более 9 миллиардов рублей.

За 2108 год в крае было возбуждено 1 515 уголовных дел в отношении должников. Также снесено 372 незаконно простроенных здания.

Напомним, в Краснодарском крае среднемесячная заработная плата работников в декабре 2018 года составила 40807 рублей. Это на 22,7 процента больше, чем в ноябре прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU