В Краснодарском крае бывшие полицейские обвиняются в продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-20T11:54:03+03:00

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- На Кубани возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ в отношении двух бывших сотрудников полиции. Оперуполномоченные обвиняются в продаже наркотиков ради повышения показателей раскрываемости, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году подозреваемые приобрели незаконное вещество, которое затем сбыли своему знакомому. Он должен был передать его другому человеку в заранее оговоренном месте. В дальнейшем полицейские планировали задержать покупателя как совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ход расследования уголовного дела Краснодарская транспортная прокуратура взяла под контроль.

Напомним, в Туапсе сотрудника полиции подозревают в хищении служебного катера. Он спрятал его в гаражном боксе морского торгового порта, но своему руководству сообщил о том, что 24 октября 2018 года катер смыло с территории гаражно-лодочного кооператива. Подозреваемый создавал видимость его поиска. Ущерб составил более 730 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU