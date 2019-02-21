В Темрюкском районе геодезист получил смертельный удар током

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-21T14:04:31+03:00

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34-летний геодезист из Москвы работал на стройке причала ООО «Тамань-Нефтегаз» в поселке Волна Темрюкского района. 21 февраля в тоннеле мужчина получил удар током и скончался на месте происшествия.

- Следователь выехал на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, житель Курганинска убил своего знакомого, а его тело расчленил. 28-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следствие даст юридическую оценку действиям знакомых и родственника подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU