В Краснодаре на улице Дзержинского столкнулись два автобуса
В Краснодаре на улице Дзержинского 22 февраля около 11:00 в районе дома №117 возле пересечения с улицей Новаторов произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса марки Mercedes маршрута №5 во время движения отвлекся на одного из пассажиров, он допустил столкновение с общественным транспортом марки ПАЗ, который следовал по маршруту № 182А., - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Фото: vk.com/ghestkrd
В Mercedes находились восемь пассажиров, в ПАЗ – три. За рулем ПАЗ был 36-летнинй житель Динского района.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Фото: vk.com/ghestkrd
В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились в салоне виновника аварии. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Напомним, в ночь на 22 февраля в Краснодаре на улице Старокубанская произошла авария. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовика и легкового автомобиля, который был припаркован на обочине.
ДТП в Краснодаре на Дзержинского.Видео: Жесть Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU