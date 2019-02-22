В Краснодаре на улице Дзержинского столкнулись два автобуса

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-22T13:20:04+03:00

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В Краснодаре на улице Дзержинского 22 февраля около 11:00 в районе дома №117 возле пересечения с улицей Новаторов произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса марки Mercedes маршрута №5 во время движения отвлекся на одного из пассажиров, он допустил столкновение с общественным транспортом марки ПАЗ, который следовал по маршруту № 182А., - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Фото: vk.com/ghestkrd

В Mercedes находились восемь пассажиров, в ПАЗ – три. За рулем ПАЗ был 36-летнинй житель Динского района.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: vk.com/ghestkrd

В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились в салоне виновника аварии. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, в ночь на 22 февраля в Краснодаре на улице Старокубанская произошла авария. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовика и легкового автомобиля, который был припаркован на обочине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693499" frameborder="0"></iframe> ДТП в Краснодаре на Дзержинского.Видео: Жесть Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU