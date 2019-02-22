СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-22T16:43:29+03:00

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- Для грузового транспорта закрыли проезд через станицу Старокорсунскую. Знаки установят на улице имени Ленина и Шевченко - со стороны въезда в Старокорсунскую по автотрассе Краснодар-Кропоткин, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На введении этих ограничений настаивали местные жители, которым доставляют неудобство большегрузы, курсирующие по улицам станицы.

- Дороги внутри населенного пункта не приспособлены для проезда большого количества многотонных машин. Начиная с ноября прошлого года, таких по нашим улицам стало намного больше, так как на автотрассе в районе станицы открылся пункт весового контроля, - прокомментировала глава Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная.

Запрет на движения машин внутри населенного пункта не распространяется на водителей, которые доставляют грузы для нужд жителей или работающих на своих грузовиках на этой территории. Существует лишь ограничение по весу - не более 26 тонн.

Напомним, в Краснодаре в хуторе Октябрьском на пересечении улиц Подсолнечной и Багратионовской обустроили остановку и подходы к ней. Работы велись на площади 70 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU