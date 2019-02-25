На Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лиц

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-25T13:54:46+03:00

Три участника преступной схемы получили от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев тюрьмы

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Группа лиц похитила средства, которые выделили на целевую программу «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2017 годы».

В 2012-2013 годах министерство курортов туризма Кубани заключало с фирмами государственные контракты по рекламе курортов региона на маршрутках Москвы и Московской области на общую сумму свыше 35 миллионов рублей.

Эти организации не занимались оказанием таких услуг. По словам директоров, они заключили договоры с субподрядчиками, но представить подтверждающие это документы не смогли. Реклама на автобусах не размещалась.

В ходе следствия выяснилось, что в хищении бюджетных денег участвовал и сотрудник министерства курортов туризма Краснодарского края.

В Следственном Комитете Краснодарского края по данному факту возбудили и расследовали несколько уголовных дел.

- Октябрьский районный Краснодара суд вынес приговор чиновнику и двум директорам фирм. Их осудили на 2 года и 6 месяцев тюрьмы. Учредителю одной из фирм, с которой заключали контракт, назначили год и 10 месяцев тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе осудили экс-заведующего наркодиспансером на 8 лет за получение взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU