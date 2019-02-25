2019-02-25T13:54:46+03:00
Происшествия

На Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лиц

Три участника преступной схемы получили от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лицНа Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лицФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Группа лиц похитила средства, которые выделили на целевую программу «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2017 годы».

В 2012-2013 годах министерство курортов туризма Кубани заключало с фирмами государственные контракты по рекламе курортов региона на маршрутках Москвы и Московской области на общую сумму свыше 35 миллионов рублей.

Эти организации не занимались оказанием таких услуг. По словам директоров, они заключили договоры с субподрядчиками, но представить подтверждающие это документы не смогли. Реклама на автобусах не размещалась.

В ходе следствия выяснилось, что в хищении бюджетных денег участвовал и сотрудник министерства курортов туризма Краснодарского края.

В Следственном Комитете Краснодарского края по данному факту возбудили и расследовали несколько уголовных дел.

- Октябрьский районный Краснодара суд вынес приговор чиновнику и двум директорам фирм. Их осудили на 2 года и 6 месяцев тюрьмы. Учредителю одной из фирм, с которой заключали контракт, назначили год и 10 месяцев тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе осудили экс-заведующего наркодиспансером на 8 лет за получение взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Славянском районе пьяный мужчина угнал Opel и попал в аварию
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре на Западном обходе погибла женщина, на которую наехала машина
В Усть-Лабинске на берегу реки нашли скелет женщины
В Туапсе бывшего заведующего наркодиспансером осудили на восемь лет за взятки
Самодельный танк ездил по улицам Каневской в День защитника Отечества
В Сочи пассажиру «Оки» оторвало руку
В Тимашевском районе пьяный мужчина зарезал собутыльницу
В Сочи создавали «мимолетную» красоту
В Краснодаре потерпевший по делу о банкротстве сам стал фигурантом уголовного дела
В Краснодаре можно бесплатно сдать тест на ВИЧ
В Краснодаре перекрыли одну из улиц
На Кубани стартует «Неделя женского здоровья»
Жителям Кубани не стоит ждать поблажек от погоды
Краснодарские коммунальщики позаботились об автолюбителях
ФК «Краснодар» уступил на выезде «Ростову»
На борьбу с вредителями в Сочи в четыре раза увеличили расходы
В Каневском районе по камерам нашли мужчину, угнавшего машину у родственника
Пьяный и шумный: В Краснодаре задержали слушавшего громкую музыку около храма водителя Mazda
Власти Сочи определят официальные места для выгула собак
В Краснодаре около тысячи человек пробежали в ультрамарафоне
«Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом»