2019-02-25T17:22:24+03:00
Происшествия

На Кубани у полицейского забрали в пользу государства квартиру за 3,2 миллиона рублей

Все потому, что правоохранитель не смог подтвердить, на какие деньги он совершил покупку
Александра ПОДУШКО
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Официальные доходы правоохранителя и его жены не позволяли сделать такую покупкуОфициальные доходы правоохранителя и его жены не позволяли сделать такую покупкуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По иску прокурора Краснодарского края в доход государства забрали квартиру полицейского стоимостью более 3,2 миллионов рублей. Он купил ее на неподтвержденные доходы.

Сотрудник кубанской полиции так и не смог объяснить происхождение денег на приобретение жилья. Прокурор направил иск об обращении в доход государства этой квартиры.

- Калининским районным судом, с которым согласился суд апелляционной инстанции, требования прокурора были удовлетворены. Решение вступило в законную силу. Квартира отошла государству, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Работа органов прокуратуры в данном направлении продолжается.

Напомним, на Кубани за кражу бюджетных денег осудили группу лиц. Три участника преступной схемы получили от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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