Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту

СЕГОДНЯ 07:11 2019-02-27T07:11:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Центрального района Сочи продлил срок содержания под стражей вице-мэра города-курорта Мугдина Чермита, который обвиняется в превышении полномочий.

Предварительное судебное заседание по делу Чермита прошло 26 февраля. Оно было в закрытом режиме.

Адвокат Чермита Александр Бурнаев сообщил, что арест вице-мэра продлили еще на полгода. Следующее заседание суда состоится 12 марта.

В администрации Сочи сообщили, что Чермит не уволен из администрации, однако «зарплату он не получает, поскольку в табель выставляется «невыход на работу».

Напомним, следствием было установлено, что в 2016 году застройщик обратился в администрацию города-курорта по вопросу выдачи разрешения на возведение многоэтажки в микрорайоне Кудепста Адлерского района.

- Организация предоставила техническую документацию с нарушениями, в сфере сейсмического микрорайнирования и требований пожарной безопасности. Это является основанием для отказа в выдаче разрешения. Но чиновник не проверил сведения в документации застройщика. Он подписал разрешение на строительство многоэтажки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Эти действия вице-мэра нарушили права и интересы общества и государства, поскольку для выполнения работ привлекли более 336 миллионов рублей.

В феврале прошлого года чиновник также, не отреагировал на наличие нарушений при строительстве многоквартирного дома в Адлерском районе города-курорта. Он выдал уже другому застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию здания.

Мугдин Чермит находился в должности первого вице-мэра Сочи с 2016 года, он курировал городское хозяйство и земельный контроль, в том числе борьбу с самовольным строительством.

ТАКЖЕ

Следствие по уголовному делу первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита завершено

В отношении экс-чиновника возбудили уголовные дела о превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство и при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ. Материалы дела направили в прокуратуру Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.

Он не признает себя виновным и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений (читать далее).

В Сочи задержали первого вице-мэра Мугдина Чермита

18 апреля сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий (читать далее).

Перед судом предстанет вице-мэр Сочи Мугдин Чермит

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего вице-мэра Сочи. Он обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU