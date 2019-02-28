В Сочи в ДТП пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-28T16:51:30+03:00

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В Сочи в Адлерском районе около 13:15 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель, который находился за управлением автомобиля марки HYUNDAI, двигался в сторону Адлера. Он не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с NISSAN, а после влетел в микроавтобус марки Mercedes.

- В результате аварии, медицинская помощь потребовалась пятерым, в числе которых 13-летняя девочка. Она находилась в автомобиле марки NISSAN. Все участники ДТП были пристегнуты, это позволило избежать серьезных травм, - сообщили в ОГИБДД Сочи.

Напомним, 27 февраля в Краснодаре на улице Суворова произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса автомобиля попал 14-летний мальчик. Школьника госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU