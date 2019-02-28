В сочинском селе Кепша из-за подъема уровня воды в реке ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-28T18:15:07+03:00

Специалисты считают, что существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в данном районе

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- В сочинском селе Кепша в результате активизации оползневых процессов и селевых сходов в русле реки образовались наносы песчано-гравийной смеси. Они препятствуют безаварийному пропуску воды, из-за чего ее уровень поднимается до опасных отметок. Специалисты считают, что существует угроза жизни и здоровью людей, проживающих в данном районе, -

Глава Сочи Анатолий Пахомов дал поручение провести обследование строений, находящихся в местах подтопления. В случае необходимости специалисты проведут аварийно-спасательные и восстановительные работы. Деньги на это выделят из резервного фонда администрации города.

Напомним, в Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности, а все потому, что завтра ожидается ухудшение погоды. 1 марта на курорте возможно усиление ветра, сильные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU